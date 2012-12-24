В Нормандии 15 тысяч французов остались без питьевой воды

17:26, 24 декабря 2012
Агро
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Брюссель. Во французской Нормандии 15 тысяч человек остались без питьевой воды.

Как сообщает Интернет-версия французского издания Le Figaro, проблема коснулась 34 коммун региона Верхняя Нормандия.

Издание отмечает, что причиной проблем стали мощные дожди, которые принесли в подземные воды значительное количество глины и ила.

Региональное агентство по вопросам здравоохранения попросило французов не употреблять воду из-под кранов до появления новой информации.

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