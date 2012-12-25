Новый температурный рекорд установлен в ФРГ в сочельник

Абсолютный температурный рекорд для кануна Рождества установлен в Германии: в Мюнхене в понедельник воздух прогрелся до 20,7 градуса, информирует метеорологический институт мюнхенского университета. Об этом сообщают РИА «Новости».

При этом температурный рекорд для сочельника был побит во второй раз за день. Ранее немецкие метеорологи сообщили, что в понедельник во Фрайбурге (федеральная земля Баден-Вюртемберг) было зафиксировано 18,5 градуса тепла. До этого самый теплый день 24 декабря был в городе Баден-Баден в 1983 году. Тогда воздух прогрелся до 17,8 градуса.

Аномально теплая погода в сочетании с дождями стала причиной не типичных для кануна Рождества паводков в ряде районов на юге и западе Германии. Специалисты службы мониторинга и предупреждения о паводках земли Бавария опасаются, что в ближайшее время угроза подтопления населенных пунктов возникнет в северной части бассейна Дуная. Также возможно осложнение паводковой обстановки на Майне и Рейне. Есть угроза частичного подтопления таких крупных городов, как Дюссельдорф и Кёльн.