Kernel привлечет у одного из российских банков кредит на 170 млн долл.

Варшава. Один из крупнейших в Украине агропромышленных холдингов Kernel привлечет у российского банка 170 млн долл. кредита на рефинансирование корпоративных долгов.

Об этом компания сообщила в системе раскрытия информации Варшавской фондовой биржи.

Кредит будет оформлен на одну из входящих в холдинг компаний - Kernel Trade LLC и выделен в двух траншах: 100 млн долл. на 5 лет и 70 млн на 18 месяцев.

Как сообщал УНИАН, по данным на 30 сентября текущего года, вся задолженность компании составляла около 950 млн долл., почти 700 млн долл. из которой - краткосрочный долг.

Активы компании на этот же период составляли 2,540 млрд долл.

Справка УНИАН. В контролируемый украинским бизнесменом Андреем Веревским холдинг Kernel входят около 70 компаний разной специализации, но одними из главных источников его доходов являются переработка и продажа подсолнечного масла и экспорт зерновых.

Kernel, который вышел на Варшавскую фондовую биржу в 2007 году, является крупнейшей по капитализации украинской компанией на польском рынке, акции которой с прошлого года включены в индекс "голубых фишек". Капитализация компании, более 60% акций которой находятся в свободном обращении (free float) на закрытии 3 декабря составляла почти 1,8 млрд долларов.

В прошлом 2012 финансовом году, закончившемся 31 июня, компания сократила чистую прибыль на 9% - до 206,7 млн долларов при росте выручки на 14% - до почти 2,2 млрд долл.