Экспорт зерна в январе составит около 2 млн тонн - эксперт

Экспорт зерна в январе 2012-2013 маркетинговом году (МГ, июль 2012 г. - июнь 2013 г.) составит около 2 млн тонн против 3 млн тонн в декабре.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимир Клименко.

«Может быть миллиона два (тонн). Январь всегда тяжелый месяц. Экспорту не способствует и погода, и праздники», - сказал В.Клименко.

Он отметил, что в указанный объем зерна для экспорта, скорее всего, войдут и 300 тыс. тонн пшеницы, которые в декабре предложил к продаже зернотрейдерам Аграрный фонд Украины.

По словам В.Клименко, Аграрный фонд рассчитывает получить от продажи пшеницы около 800 млн грн. Эксперт отметил, что зернотрейдеры готовы приобрести пшеницу из Аграрного фонда после того, как изучат ее качество.

В.Клименко также уточнил, что Аграрный фонд намерен урегулировать механизм продажи 300 тыс. тонн пшеницы срезу после нового года.

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины повысило прогноз по экспорту зерна в 2012/2013 МГ до 23 млн тонн с ранее озвученных 21-22 млн тонн.

По состоянию на 18 декабря было экспортировано около 13,4 млн тонн зерна, в том числе 5,7 млн тонн пшеницы, 5,7 млн тонн кукурузы, 1,8 млн тонн ячменя.

Ранее Минагропрод и зернотрейдеры подписали меморандум, в котором договорились, что экспорт зерна из Украины в 2012/2013 МГ не превысит 19,4 млн тонн, в том числе 4 млн тонн пшеницы, 3 млн тонн ячменя и 12,4 млн тонн кукурузы. Граничный объем экспорта пшеницы позже был откорректирован участниками меморандума до 5,5 млн тонн, после чего зернотрейдеры должны были остановить ее экспорт.

20 декабря т.г. Минагропрод сообщил о намерении Аграрного фонда продать зернотрейдерам 300 тыс.тонн пшеницы с возможностью их последующего экспорта. Таким образом прогноз экспорта пшеницы в текущем МГ был увеличен до более 6 млн тонн.