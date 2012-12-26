С начала маркетингового года Украина экспортировала 13,8 млн тонн зерна

Объем экспорта зерна из Украины в текущем маркетинговом году (МГ, июль 2012 г. - июнь 2013 г.), по состоянию на 25 декабря, составил 13,82 млн тонн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению Минагропрода, к указанной дате было экспортировано 5,8 млн тонн пшеницы, в том числе продовольственной - 4,93 млн тонн, 5,96 млн тонн кукурузы, 1,82 млн тонн ячменя.

Кроме того, в припортовых элеваторах находится 1,06 млн тонн зерновых культур, в их числе 102 тыс. тонн пшеницы. Отмечается, что на корабли погружено 305 тыс. тонн зерновых.

В целом, на 25 декабря объем экспортированного и подготовленного к экспорту зерна, по оценкам Минагропрода, составляет около 15,2 млн тонн, в том числе 5,9 млн тонн пшеницы.

Ранее Минагропрод и зернотрейдеры договорились о беспрепятственном экспорте из страны в текущем маркетинговом году 5,5 млн тонн пшеницы. В конце ноября Минагропрод предупредил зернотрейдеров о необходимости усилить контроль над объемами экспорта зерна. При этом для остановки экспорта зернотрейдерам необходимо было выполнить оставшиеся обязательства по заключенным экспортным контрактам.

Министерство ожидает, что в целом экспорт зерна в текущем маркетинговом году составит около 23 млн тонн.