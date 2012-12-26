Корпорация «Бисквит-Шоколад» намерена расширить географию поставок в Азии

Корпорация «Бисквит-Шоколад», один из крупнейших производителей кондитерской продукции в Украине, намерена расширить присутствие своей продукции на рынке Азии за счет поставок в Пакистан и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как сообщает пресс-служба, по словам президента корпорации «Бисквит-Шоколад» Аллы Коваленко, компания надеется завершить переговоры о поставках продукции на новые рынки во время кондитерской выставки ISM-2013 в Кельне, которая откроется 27 января.

В корпорации напоминают, что ранее в этом году продукция «Бисквит-Шоколад» появилась на рынках Китая и Ирака.

Корпорация экспортирует кондитерские изделия в 25 стран, в том числе в Азербайджан, Афганистан, Таджикистан.

Как сообщал УНИАН, по итогам 9 месяцев 2012 года корпорация «Бисквит-Шоколад» сократила чистый доход от реализации продукции на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 615,4 млн грн. За 9 месяцев компания произвела 41,1 тыс. тонн кондитерских изделий, что на 9% меньше, чем в январе-сентябре прошлого года. Причиной было названо сокращение поставок в страны Таможенного союза по причине высоких пошлин. По итогам 9 месяцев экспорт продукции составил 16,8 тыс. тонн, что на 15% меньше, чем за аналогичный период 2011 года.

Справка УНИАН. Корпорация «Бисквит-Шоколад» основана в 2004 году в составе ПАО «Кондитерская фабрика «Харьковчанка», ПАО «Харьковская бисквитная фабрика» и ООО «Торговый дом «Престиж».

В сферу ее управления также входят ПАО «Первухинский сахарный завод», ООО «Красноградский млын», ПАО «Агрофирма им. Г.Сковороды», ООО «Агрофирма «Петропавловка».