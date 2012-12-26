Аграрный фонд продаст экспортерам 300 тыс. тонн пшеницы не дешевле 2,1 тыс. грн за тонну
Аграрный фонд Украины рассчитывает продать 300 тыс. тонн пшеницы зернотрейдерам для экспорта по цене не ниже 2,1 тыс. грн за тонну. Об этом на брифинге в среду сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Иван Бисюк.
«Нам бы не хотелось продавать (пшеницу - УНИАН) по дешевым ценам, но принято решение, что Аграрный фонд может продать не ниже средневзвешенной цены за три последние сессии товарной биржи — в данном случае Аграрной биржи. Сегодня такая цена 1950 грн и от этой цены и будет отталкиваться АФ. Рыночная цена тонны зерна – в пределах 2100 грн за тонну (для пшеницы 3 класса). Мы бы не хотели продавать дешевле, чем есть (на рынке)», - сказал во время брифинга И.Бисюк. Он подчеркнул, что Аграрному фонду необходимо компенсировать затраты на хранение этого зерна.
Как сообщал УНИАН, Аграрный фонд Украины в связи с необходимостью привлечения средств для расчета с аграриями по форвардным закупкам принял решение продать украинским зернотрейдерам 300 тыс. тонн пшеницы с возможностью их дальнейшего экспорта. Согласно словам министра аграрной политики и продовольствия, государство не будет препятствовать экспорту указанного объема пшеницы.
Президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимир Клименко предполагает, что продажа пшеницы из Аграрного фонда может состояться в январе 2013 года.
По состоянию на 25 декабря текущего МГ объем экспорта зерна из Украины составил 13,82 млн тонн, в том числе 5,8 млн тонн пшеницы, в том числе продовольственной - 4,93 млн тонн, 5,96 млн тонн кукурузы, 1,82 млн тонн ячменя.
Ранее Минагропрод и зернотрейдеры договорились о беспрепятственном экспорте из страны в текущем маркетинговом году 5,5 млн тонн пшеницы. В конце ноября Минагропрод предупредил зернотрейдеров о необходимости усилить контроль над объемами экспорта зерна. При этом для остановки экспорта зернотрейдерам необходимо было выполнить оставшиеся обязательства по заключенным экспортным контрактам.