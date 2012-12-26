Россельхознадзор ограничил поставки продукции украинского агропредприятия

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) принял решение о временном ограничении ввоза в Россию животноводческой продукции украинского предприятия «Птицекомплекс Днепровский» и ввел усиленный лабораторный контроль продукции «Агропродукт».

Об этом говорится на официальном сайте Россельхознадзора.

Как говорится в сообщении, в партии охлажденной говядины, поступившей с ЗАО «Агропродукт», выявлены бактерии группы кишечной палочки.

В партии мяса птицы, поступившего с предприятия ООО «Птицекомплекс Днепровский», обнаружены сальмонеллы и листерии.

Ранее в ноябре Россельхознадзор ввел режим усиленного контроля продукции ООО «Птицекомплекс «Днепровский» (Днепропетровская обл.) в связи с первичным выявлением листерий в партии мяса птицы.