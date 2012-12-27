Онищенко об украинских сырах: «сейчас, слава Богу, претензий нет»

Москва. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) не имеет претензий к качеству украинских сыров, которые поставляются на рынок Российской Федерации.

Об этом глава ведомства Геннадий Онищенко сказал на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН в РФ.

«Мы проверили заводы, мы пообщались с бизнесом, мы пришли к целому ряду системных решений и в принципе сейчас этот продукт поступает на наш рынок, но уже как сыр, а не сырный продукт, который выдавался за сыр. Если будут нарушения, мы будем снова реагировать. Пока мы контролируем партии продукции, и сейчас, слава Богу, претензий нет», – сказал Г.Онищенко.

При этом он напомнил, что претензия Роспортребнадзора к украинским сырам заключалась в том, что при их производстве использовалось пальмовое масло, что не было указано производителями.

По его словам, это не запрещено, однако такой продукт должен стоить дешевле.

Справка УНИАН. 8 февраля 2012 года Роспотребнадзор запретил ввоз сыров трех украинских предприятий – ЧП КФ «Прометей» (Черниговская область), АО «Пирятинский сырзавод» (Полтавская область), ООО «Гадячсыр» (Полтавская область), заявив, что в украинских сырах выявлено большое количество пальмового масла.

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