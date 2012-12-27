Высокие температуры на юге Украины могут снизить морозоустойчивость озимых

Установившиеся в южных регионах Украины высокие температуры (+9-15 градусов) могут привести в дальнейшем к снижению морозоустойчивости озимых зерновых культур.

Об этом УНИАН сообщила начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометеорологического центра Татьяна Адаменко.

По ее словам, на сегодняшний день подобная ситуация сложилась в Крыму, Херсонской, Запорожской и частично Одесской областях. Эксперт пояснила, что высокий температурный режим на данных территориях может привести к тому, что растения «проснутся». При этом в центральных и западных областях Украины температурные показатели недостаточны для активизации жизнедеятельности озимых.

«Ложная вегетация ослабляет растения, делает их менее стойкими к дальнейшим возможным неблагоприятным условиям... это расход питательных веществ, которые необходимы растению, чтобы перезимовать», - отметила Т.Адаменко.

Вместе с тем, по словам эксперта, в Крыму повышение температуры в течение 3-5 дней может дать и положительный эффект, поскольку благодаря теплу и осадкам может начать формироваться часть посевов, которые не взошли осенью.

Т.Адаменко добавила, что с 29 декабря интенсивная оттепель в Украине прекратится и установятся более низкие температуры.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, площади посевов озимых зерновых и зеленого корма, включая рапс, под урожай 2013 года в Украине составляют 9,2 млн га, что на 2,5% меньше, чем в прошлом году. При этом площади посевов озимых зерновых культур в Украине сократились на 3,5%, до 8,107 млн га, а площади посевов под озимый рапс составили 1,03 млн га, что на 7,2% больше прошлого года.

По информации Минагропрода, всходы озимых зерновых по состоянию на 21 декабря получены на 7,8 млн га, что составляет 96% от посевных площадей.