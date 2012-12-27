Суд признал банкротом черкасское предприятие «Золотоношамясо»

Хозяйственный суд Черкасской области признал банкротом «Золотоношамясо» - одного из крупнейших производителей мяса и мясопродукции в Черкасской области и начал ликвидационную процедуру предприятия.

Об этом сообщается в публикации в газете «Голос Украины» от 27 декабря 2012 года. Соответствующее постановление Хозяйственный суд Черкасской области принял 18 декабря 2012 года.

Хозяйственный суд возбудил дело о банкротстве ОАО «Золотоношамясо» в апреле 2011 г. по иску ПАО «Дочерний банк Сбербанка России». Основанием заявления о признании должника банкротом стала невозможность выполнения должником денежных обязательств перед кредитором на сумму 10 млн 118,52 тыс. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Золотоношамясо" было создано путем преобразования государственного предприятия "Золотоношский птицекомбинат".

"Золотоношамясо" в 2009 году увеличило чистый доход на 11,3% - до 175,920 млн грн, сократив чистую прибыль вдвое - до 0,015 млн грн. В 2010 году компания сократила чистый доход на 13,7% - до 151,8 млн грн.

Основной продукцией предприятия является мясо птицы: объем его производства в 2010 году составил 11,45 тыс. тонн, или 88% от общего объема. Кредиторская задолженность предприятия на начало 2011 года составляла 193,090 млн грн, а долг по краткосрочным кредитами банков - 5,64 млн грн.

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