Экспортировать кукурузу в Китай готовы две компании

На сегодняшний день осуществлять экспорт кукурузы в Китай планируют две компании – «Райз» и «Райз-Максимко», входящие в агрохолдинг UkrLandFarming, а также Государственная продовольственно-зерновая корпорация (ГПЗКУ).

Об этом сообщается на сайте Государственной службы карантина растений Украины.

Согласно сообщению, указанные компании прошли первичную регистрацию в соответствии с приказом Министерства аграрной политики и продовольствия №690 «Об утверждении порядка регистрации лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с производством и оборотом объектов регулирования».

На сайте Госслужбы карантина растений опубликован список мест, где хранится подготовленная к экспорту кукуруза.

Напомним, по информации Минагропрода, Украина в текущем году впервые получила квоту на экспорт кукурузы в Китай в объеме 2 млн тонн.

В ноябре Украина завершила согласование фитосанитарных требований относительно поставок кукурузы в Китай.

По оценкам Минагропрода, урожай кукурузы в Украине в 2012 году составил около 21 млн тонн против 22,8 млн. тонн в 2011 году.

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