УКАБ: украинцы выбросят в мусор до 10% продуктов новогоднего стола

Население Украины не употребит до 10% продуктов питания, закупленных к новогоднему и рождественскому столу, и в конечном счете выбросит их в мусор. Такие данные по результатам опроса приводит агентство AgriSurvey Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ).

Отмечается, что со стандартного праздничного стола на четырех взрослых и двух детей в среднем выбрасываются продукты на 180 грн, а по всему городскому населению Украины праздничные отходы составляют порядка 930 млн.

По словам директора агентства AgriSurvey Тараса Гагалюка, в ходе опроса 59% респондентов указали, что у них во время праздников портится до 5% закупленных продуктов, а 5% респондентов сообщили, что выбрасывают свыше 25% купленных к столу продуктов.

«Такие показатели свидетельствуют о том, что украинцам есть к чему стремиться в плане культуры потребления», - говорится в сообщении УКАБ.

В ассоциации обращают внимание, что по данным Организации продовольствия и сельского хозяйства ООН (FAO), ежегодно в мире портится около 1,3 млрд тонн продуктов питания, а это около одной трети продукции, предназначенной для потребления людьми.