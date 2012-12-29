Депутаты от ПР предлагают запретить продажу алкогольных напитков и пива ночью

Народные депутаты Украины Ирина Бережная и Андрей Пинчук (фракция Партии регионов) внесли на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект “О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно ужесточения борьбы со злоупотреблениями в сфере продажи и употребления пива, алкогольных и слабоалкогольных напитков”.

Как передает корреспондент УНИАН, данным законопроектом предлагается установить запрет на продажу алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива (кроме безалкогольного) с 22 часов вечера до 7 часов утра, а также запрет на продажу алкогольных напитков и табачных изделий на расстоянии менее 200 метров от общеобразовательных учебных заведений.

Законопроект устанавливает также запрет на употребление алкоголя на улицах, в парках, скверах и в подъездах жилых домов.

Кроме того, законопроект предусматривает ужесточение административной ответственности (увеличение размера штрафов) за правонарушения, связанные с продажей алкогольных напитков и их употреблением, – в частности за нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями; распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах, или появление в общественных местах в пьяном виде; распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков на производстве; доведение несовершеннолетнего до состояния опьянения.

Также законопроектом предлагается установить уголовную ответственность за систематическую (трижды за год или чаще) продажу алкогольных или слабоалкогольных напитков или пива (кроме безалкогольного) несовершеннолетним. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что, учитывая предложенное наказание, преступление может быть отнесено к преступлениям небольшой тяжести, что отвечает небольшой степени его общественной опасности (наказание и степень общественной опасности подобные таким преступлениям как: оставление в опасности, если оно не повлекло тяжкие последствия; жестокое поведение с животными в присутствии малолетнего; препятствование осуществлению религиозного обряда; незаконное проведение археологических разведок, раскопок, других земляных или подводных работ на объекте археологического наследия и тому подобное). Подсудность указанного преступления предлагается отнести к компетенции следственных органов внутренних дел.