Вступили в силу изменения в налогообложении спирта

С 1 января 2013 года вступил в силу Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения спирта этилового для отдельных производств».

Согласно закону, помещения обособленных подразделений распорядителя акцизного склада, которые используются им исключительно для упаковки, фасовки, хранения, получения и выдачи водки и ликероводочных изделий, маркирующихся марками акцизного налога, которые были отгружены с акцизного склада для осуществления оптовой и/или розничной торговли в соответствии с полученной им лицензией, не являются акцизным складом.

Субъект ведения хозяйства обязан оплатить налог или подать органу Государственной налоговой службы по своему местонахождению до получения с акцизного склада спирта этилового неденатурированного, предназначенного для переработки на алкогольные напитки (кроме виноматериалов и вермутов), налоговый вексель, который является обеспечением выполнения обязательства такого плательщика, в срок до 90 календарных дней, начиная со дня выдачи налогового векселя, оплатить сумму налога, рассчитанную по ставкам для этой продукции.

Налог взимается по ставке 0 гривень за 1 литр 100-процентного спирта со спирта этилового, который используется предприятиями первичного и смешанного виноделия для производства виноградных, плодово-ягодных и других виноматериалов, вермутов и сусла.

Закон был принят 5 июля 2012 года.