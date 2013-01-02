В Украине стартует проект USAID по организации рынка аграрных фьючерсов

Агентство США по международному развитию (USAID) объявило о старте проекта FINREP 2, основными целями которого станет помощь в организации рынка аграрных фьючерсов в Украине и дальнейшее повышение финансовой грамотности населения.

Проект FINREP 2 рассчитан на 5 лет и предусматривает реализацию целого ряда субпроектов на общую сумму 12 млн долларов США.

Помимо основных целей, новый проект USAID станет логическим продолжением проекта FINREP 1, завершившегося в 2012 году и призванного решить наиболее важные проблемы финансового сектора Украины, в том числе вопросы управления государственным долгом и оборотом государственных ценных бумаг, а также реформирования пенсионной системы.

Справка УНИАН. Агентство США по международному развитию предоставляет экономическую и гуманитарную помощь по всему миру на протяжении 50 лет. В Украине помощь USAID предоставляется в таких сферах, как экономическое развитие, демократия и управление, здравоохранение и социальный сектор.

Начиная с 1992 года USAID предоставило Украине техническую и гуманитарную помощь на общую сумму 1,7 млрд долларов. USAID осуществляет свои проекты в тесном сотрудничестве с частными добровольными организациями США, американскими компаниями и другими государственными и международными организациями.