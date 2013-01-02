Аграрная биржа 22 января проведет торги по продаже 300 тыс. тонн пшеницы из Аграрного фонда
Аграрная биржа 22 января проведет торги по реализации 300 тыс. тонн пшеницы из Аграрного фонда. Об этом говорится на официальном сайте биржи.
Согласно объявлению, реализация пшеницы 2-3 класса будет происходить по адресу: Киев, ул. Б.Гринченко, 1. Для участия в торгах необходимо внести гарантийное обеспечение на счет биржи в размере 5% от общей стоимости выставленной заявки не позднее 5 рабочих дней до начала торгов, а также подписать договор-поручение с членом биржи.
Аграрная биржа установила шаг изменения цены на единицу товара на уровне 8 грн. На торги выставляются 12 лотов по 25 тыс. тонн зерна.
Как сообщал УНИАН, Аграрный фонд Украины в связи с необходимостью привлечения средств для расчета с аграриями по форвардным закупкам принял решение продать украинским зернотрейдерам 300 тыс. тонн пшеницы с возможностью их дальнейшего экспорта. Согласно словам министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка, государство не будет препятствовать экспорту указанного объема пшеницы.
Как отметил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Иван Бисюк, Аграрный фонд рассчитывает продать 300 тыс. тонн пшеницы зернотрейдерам для экспорта по цене не ниже 2,1 тыс. грн за тонну.