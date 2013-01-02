Урожай зерновых в 2013 году может составить 55-57 млн тонн – УКАБ

Урожай зерновых культур в 2013 году, при условии благоприятных погодных условий в зимний и весенний периоды, может увеличиться до 55-57 млн тонн, считает генеральный директор «Украинского клуба аграрного бизнеса» Владимир Лапа.

«По меньшей мере, состояние озимых в этом году лучше. И если не будет каких-либо чрезвычайных погодных условий зимой и весной, то мы сможем восстановить урожай (зерновых – УНИАН) до уровня 55-57 млн тонн», - сообщил УНИАН В.Лапа.

Эксперт напомнил, что сокращение объемов урожая в 2012 году произошло из-за засухи в южных регионах Украины.

Напомним, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, урожай зерновых в 2012 году составил 46,2 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 году.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики Украины, площади посевов озимых зерновых и зеленого корма, включая рапс, под урожай 2013 года в Украине составили 9,2 млн га, что на 2,5% меньше площадей аналогичных посевов в прошлом году.

Укргидрометцентр оценивает состояние 88% озимых посевов в Украине как хорошее и устойчивое.