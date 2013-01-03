Кадастровая карта стала доступной через Интернет

С 2 января через интернет можно посмотреть кадастровую карту.

Как сообщает пресс-служба Госземагентства, в начале дня из-за большого количества посещений официальный сайт земельного ведомства не выдержал нагрузок трафика. Специалисты земельного ведомства обратились с просьбой к желающим ознакомиться с публичной кадастровой картой, заходя непосредственно по адресу (http://map.dazru.gov.ua/kadastrova-karta).

Напомним, что публичная кадастровая карта является лишь одним из элементов общей Национальной кадастровой системы, которая также запускается с начала года. Кроме того, открывается доступ к базе данных кадастра для нотариусов, банков (для обеспечения кредитных операций), ипотечных учреждений и лицензиатов - организаций, ведущих землеустроительные работы.

Картографическая технология, которую применяют специалисты земельного ведомства при создании кадастра, включает десятки характеристик земельного участка. Она предоставляет наиболее рентабельные и точные модусы для описания наделов земли. Электронные данные Государственного земельного кадастра становятся платформой для успешной межведомственного взаимодействия по ведению градостроительного, лесного, водного и других отраслевых кадастров. Это вообще дает полную и четкую картину ресурсов страны, контроль и управление ими.

«Теперь в Украине есть кадастр. Он полностью прозрачен, автоматизирован и высокотехнологичен. Украина одна из последних стран в Европе, которая строит систему государственного кадастра, поэтому ее разработчики - специалисты Госземагентства Украины и Центра ГЗК - на базе геоинформационной системы воспользовались лучшим программным обеспечением, новейшими хай-тек разработками и оборудованием», - отмечает председатель Госземагентства Украины Сергей Тимченко.