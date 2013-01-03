Азаров признает - весенняя посевная кампания будет непростой

Премьер-министр Николай Азаров констатирует, что весенняя посевная кампания будет непростой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая сегодня заседание Кабинета министров.

"Серьезное движение вперед необходимо в индустриализации сельскохозяйственного производства. Позитивные сдвиги в животноводстве нужно не просто закрепить, а вывести на новый уровень. Выращивание зерновых практически везде, где есть условия, нужно осуществлять по передовым индустриальным технологиям. И уже сейчас начать подготовку к непростой – это уже сегодня понятно – весенне-полевой кампании", - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что отвечает за это министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

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