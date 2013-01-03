Украина экспортировала с начала маркетингового года 14,5 млн тонн зерна

Объем экспорта зерна из Украины в текущем маркетинговом году (МГ, июль 2012 г. - июнь 2013 г.) по состоянию на 3 января составил 14,5 млн тонн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства аграрной политики и продовольствия.

Согласно сообщению Минагропрода, к указанной дате было экспортировано 5,9 млн тонн пшеницы, 6,3 млн тонн кукурузы, 1,8 млн тонн ячменя.

По данным министерства, объемы поставок кукурузы на внешний рынок в декабре по сравнению с ноябрем увеличились на 20%. В целом, из 2,4 млн тонн экспортированного в декабре зерна кукуруза составила 2 млн тонн.

Как сообщал УНИАН, согласно прогнозу президента Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимира Клименко, экспорт зерна в январе 2012-2013 маркетингово года замедлится до 2 млн тонн против 3 млн тонн в декабре. Он также предположил, что в указанные 2 млн тонн зерна для экспорта могут войти и 300 тыс. тонн пшеницы, которые в декабре предложил к продаже зернотрейдерам Аграрный фонд Украины. Торги по продаже пшеницы из Аграрного фонда будут проведены 22 января на Аграрной бирже.

Напомним, Минагропрод повысил прогноз по экспорту зерна в 2012/2013 МГ до 23 млн тонн с ранее озвученных 21-22 млн тонн.