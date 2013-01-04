Завтра в Украине ожидается мокрый снег, на дорогах гололедица

Завтра в Украине ожидается мокрый снег (в северных и центральных областях небольшой), в южной части мокрый снег и дождь.

Местами налипание мокрого снега, на дорогах, кроме крайнего юга, гололедица, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях, в Одесской области и в Крыму местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла, днем в Крыму до 7° тепла; в Карпатах в течение суток 2-7° мороза.

В Киевской области в субботу временами небольшой мокрый снег, слабое налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-10 м/с. Температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла.

В Киеве временами небольшой мокрый снег. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, 7-10 м/с. Температура в течение суток около 0°.