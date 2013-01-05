В Ивано-Франковской обл. в реке Прут зафиксирована незаконная ловля краснокнижной рыбы

В Ивано-Франковской области в реке Прут незаконно вылавливали рыбу, которая занесена в Красную книгу Украины. Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Ивано-Франковской области, 4 января работники госавтоинспекции в одном из автомобилей, который был остановлен при осуществлении профилактики дорожно-транспортных происшествий, обнаружили значительное количество рыбы.

В машине находилось трое молодых мужчин с удочкой. При осмотре автомобиля в багажнике инспекторы нашли большое количество рыбы подуст. Как выяснилось позже, в мешке находились и другие виды рыбы. В частности, марена, которая сейчас находится под особой охраной государства и занесена в Красную книгу Украины.

Коломыйская межрайонная прокуратура осуществляет процессуальное руководство по уголовному производству, которое открыто по ч.2 ст. 249 Уголовного кодекса Украины.

В данный момент устанавливается размер ущерба. За незаконное занятие рыбным промыслом 25-летним ребятам грозит штраф или ограничение свободы на срок до трех лет.

Справка УНИАН. Марена, или усач обыкновенный - рыба семейства карповых. Численность низкая, встречается единичными особями. Занесена в Красную книгу Украины (1994) и в Европейский красный список и охраняется Законом. Практически исчезла в бассейне Среднего и Нижнего Днепра, в верхнем и нижнем течении Южного Буга.