В Японии тунец весом более 200 кг продан за рекордные 1,8 млн долларов
12:57, 05 января 2013Агро
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Гигантский тунец весом более 200 кг продан в Японии по рекордной цене - 1,8 млн долларов.
Сделка была заключена на первых в 2013 году торгах на оптовом рыбном рынке Цукидзи в Токио, сообщает русская служба Би-Би-Си.
Покупателем чудо-рыбы стала сеть ресторанов Kiyomura: ежегодно она скупает для своих заведений три четверти всего мирового улова тунца.
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