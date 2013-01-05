В Японии тунец весом более 200 кг продан за рекордные 1,8 млн долларов

Гигантский тунец весом более 200 кг продан в Японии по рекордной цене - 1,8 млн долларов.

Сделка была заключена на первых в 2013 году торгах на оптовом рыбном рынке Цукидзи в Токио, сообщает русская служба Би-Би-Си.

Покупателем чудо-рыбы стала сеть ресторанов Kiyomura: ежегодно она скупает для своих заведений три четверти всего мирового улова тунца.