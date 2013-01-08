В Украине за 2012 год выдано 1,1 млн госактов на землю

В Украине в 2012 году территориальные органы Государственного агентства земельных ресурсов Украины зарегистрировали и выдали гражданам 1 млн 077,050 тыс. государственных актов на право собственности на земельные участки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

В прошлом году государственные регистраторы выдали юридическим лицам 6 950 государственных актов на землю и 13 877 госактов на право постоянного пользования земельным участком. Также специалисты органов земельных ресурсов зарегистрировали 1 млн 183,120 тыс. договоров аренды земли.

Кроме того, в 2012 году Госземагентство в рамках заключенных договоров по проекту «Выдача государственных актов на право собственности на землю в сельской местности и развитие системы кадастра» полностью завершило работы по аэрофотосъемке территории страны, полностью уточнило индексные кадастровые карты.

Как сообщал УНИАН, в Украине в 2011 году гражданам выдано 750 тыс. государственных актов на право собственности на землю.

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