"Житомирские ласощи" в 2013 году намерены вложить в развитие производства 15 млн евро

Кондитерская фабрика "Житомирские ласощи" намерена инвестировать в 2013 году 15 млн евро в развитие производства, сообщили УНИАН в отделе маркетинга компании.

"В этом году ОДО "Житомирские ласощи" вложит около 15 млн евро в увеличение производства на 10% в тоннах и 25% в денежном выражении", - говорится в сообщении.

В отделе маркетинга компании также уточнили, что третью часть указанных средств инвестируют в новое оборудование, остальные средства — в улучшение технологий продаж и реализации продукции, в частности, в работу с торговыми сетями, увеличение количества торгового персонала.

Как сообщал УНИАН, «Житомирские ласощи» в октябре текущего года увеличила реализацию продукции на 28% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 100 млн грн.

Справка УНИАН. Житомирская кондитерская фабрика основана в 1944 году. Общая производственная мощность предприятия составляет 70 тыс. тонн продукции в год.

В марте 2011 года ЗАО "Житомирские ласощи" в результате слияния с ООО "Будстайл-ХХI" преобразовано в общество с дополнительной ответственностью (ОДО) «Житомирские ласощи».

ОДО «Житомирские ласощи» производит продукцию под тремя торговыми марками: "Житомирські ласощі", Doma и Optimix, ассортимент продукции насчитывает более 250 наименований. Продукция компании экспортируется более чем в 20 стран.