Для модернизации Гидрометцентра хотят взять кредит на 52 млн долларов

Для модернизации и развития Украинского гидрометеорологического центра планируют взять кредит в размере 52 млн долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил директор гидрометцентра Николай Кульбида, отвечая на вопрос журналистов.

«Мы неоднократно затрагивали вопрос об улучшении государственной поддержки, и есть несколько государственных целевых программ», - сказал он и добавил, что в нынешних условиях такие программы практически не финансируются, поэтому можно говорить лишь о содержании гидрометеорологических организаций на существующем уровне, а не об их развитии.

«На заседании государственной правительственной комиссии в октябре прошлого года мы инициировали привлечение иностранного кредита - кредит международных финансовых организаций для модернизации и развития Украинского гидрометеорологического центра. Вопрос был поддержан на правительственном уровне», - отметил Н.Кульбида.

По его словам, в данное время специалисты уже подготовили документы, необходимые для начала процедуры привлечения кредита.

«Проектные предложения относительно этого Украинским гидрометцентром подготовлены. Этот кредит планируется взять на несколько лет в общем размере 52 миллиона долларов», - сказал Н.Кульбида.

Он заметил, что для такого большого по площади государства, как Украина, существующая сеть гидрометеорологических станций является недостаточно разветвленной.

Кроме того, по словам Н.Кульбиды, в Украине недостаточное количество пунктов зондирования атмосферы, которые чрезвычайно важны для качественного моделирования и прогнозирования погоды.

Также он добавил, что в Украине нет метеорологических радиолокаторов, которые создают единственное радиолокационное поле и помогают отслеживать все опасные явления.