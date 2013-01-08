В 2012 году выдано 62 тыс. госактов на землю взамен сертификатов

В Украине в 2012 году оформлено и выдано 62 тыс. государственных актов на право собственности на земельные участки взамен сертификатов на право собственности на земельный пай, сообщили в пресс-службе Государственного агентства земельных ресурсов.

По данным ведомства, в результате земельной реформы 6,92 млн граждан Украины получили право на земельную долю, из них 6,82 млн человек получили сертификаты на право на земельный пай.

На сегодня 6,60 млн гражданам оформлены государственные акты на право собственности на земельный участок, что составляет 96,7% общего количества получивших сертификаты, из них выдано 6,41 млн госактов.

В Госземагентстве отметили, что высокие показатели по выдаче госактов взамен сертификатов имеют Сумская (100%), Винницкая (99,9%), Днепропетровская (99,5%), Запорожская (99,5%), Кировоградская (99,4%), Одесская (99,3%), Полтавская (99,2%), Черкасская (99,2%) области и Крым (99,3%).

При этом сдерживает выдачу госактов взамен сертификатов то, что более 100 тыс. граждан нотариально не оформили наследство на сертификат, у 20 тыс. граждан документы находятся в стадии переоформления права наследства. Кроме того, почти 38 тыс. человек не хотят менять сертификаты на госакты, а около 6 тыс. граждан изменили место жительства.

В связи с этим выдача государственных актов взамен сертификатов гражданам, изъявившим желание их заменить, фактически завершена, отметили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на лето 2011 года, в Украине было оформлено 96% (6,5 млн) государственных актов на право собственности на земельные доли (паи) взамен сертификатов на право собственности на землю (6,8 млн).

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