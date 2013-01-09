Весенне-полевые работы переданы под контроль Арбузова и Бойко

Премьер-министр Николай Азаров поручил первому вице-премьеру Сергею Арбузову обеспечить селянам доступ к кредитным ресурсам и добиться выполнения обязательств страховыми компаниями, а вице-премьер-министру Юрию Бойко - проконтролировать стопроцентное обеспечение селян топливом и горюче-смазочными материалами для проведения весенне-полевых работ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава правительства заявил во время заседания Кабинета министров.

По словам премьера, по состоянию на 4 января сельскохозяйственные предприятия располагали 140 тоннами дизельного топлива и 36 тоннами бензина, что составляет только треть необходимого количества. «До начала весенне-полевых работ обеспеченность топливом должна быть стопроцентной и по стабильным ценам… Особенно важно обеспечить хозяйствам доступ к кредитным ресурсам для проведения сезонных работ и добиться выполнения обязательств страховыми компаниями», - обратил внимание премьер-министр.

Н.Азаров также напомнил, что, по прогнозам Укргидрометцентра, при условии отсутствия погодных аномалий в феврале урожай озимых может на 20-30% превысить показатель 2012 года. «Это наш ориентир на урожай, и нужно сделать все возможное, чтобы его достичь», - сказал глава правительства.

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Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, урожай зерновых в 2012 году составил 46,2 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 году. По данным Государственной службы статистики Украины, площади посевов озимых зерновых и зеленого корма, включая рапс, под урожай 2013 года в Украине составили 9,2 млн га, что на 2,5% меньше площадей аналогичных посевов в прошлом году.

По оценкам экспертов, урожай зерновых культур в 2013 году, при условии благоприятных погодных условий в зимний и весенний периоды, может увеличиться до 55-57 млн тонн.