Установлены режимы рыболовства на 2013 г. в бассейнах Азовского и Черного морей и в днепровских водохранилищах

Вступил в силу Приказ Министерства агрополитики и продовольствия Украины "Об утверждении режимов рыболовства в 2013 году" (№ 757 от 07.12.2012, зарегистрирован в Минюсте 24.12.2012 г. под № 2152/22464). Текст Приказа размещен на официальном портале Верховной Рады.

Согласно Приказу, с целью упорядочения организации промышленного рыболовства в Азово-Черноморском бассейне и днепровских водохранилищах утверждены:

- Режим рыболовства в бассейне Азовского моря в 2013 году;

- Режим рыболовства в бассейне Черного моря в 2013 году;

- Режим рыболовства в днепровских водохранилищах в 2013 году.