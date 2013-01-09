Присяжнюк считает подготовку к весенней посевной кампании успешной

Министерство аграрной политики и продовольствия отмечает успешность темпов подготовки к весенней посевной кампании в части обеспечения необходимыми ресурсами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Семенами мы обеспечены на 105% (от потребности), из них до посевной кондиции доведено 85% (410 тыс. тонн - УНИАН). У нас есть время подготовить семена в полном объеме», - сообщил министр.

По словам Н.Присяжнюка, на сегодняшний день аграрии закупили около 180 тыс. тонн минеральных удобрений, что на 5% больше, чем было закуплено на аналогичную дату в прошлом году.

Кроме того, министр отметил, что к сегодняшнему дню аграрии приобрели около 140 тыс. тонн дизельного топлива и 36 тыс. тонн бензина для проведения необходимых весенне-полевых работ, что соответствует 31% и 34% от потребности.

Н.Присяжнюк подчеркнул стабильность ценовой ситуации на рынке минеральных удобрений и топливно-смазочных материалов.

По данным Минагропрода, структура площадей под посев яровых культур в 2013 году может незначительно измениться. В частности, яровые зерновые культуры займут 58,7% площадей (56,6% в 2012 году), технические культуры — 27,5% (25,4%), картофель и овощи - 27,5% (25,4%), кормовые культуры - 8,5% (8,7%).

В целом, по данным министерства, посевная площадь яровых культур увеличится по сравнению с 2012 годом на 1% - до 27,7 млн га.

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Как сообщал УНИАН, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия, урожай зерновых в 2012 году составил 46,2 млн тонн против 56,7 млн тонн в 2011 году. По данным Государственной службы статистики Украины, площади посевов озимых зерновых и зеленого корма, включая рапс, под урожай 2013 года в Украине составили 9,2 млн га, что на 2,5% меньше площадей аналогичных посевов в прошлом году.

По оценкам экспертов, урожай зерновых культур в 2013 году, при условии благоприятных погодных условий в зимний и весенний периоды, может увеличиться до 55-57 млн тонн.