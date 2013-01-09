Прогноз урожая зерновых в 2013 году увеличен на 20% - до 55 млн тонн

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозирует увеличение объемов урожая зерновых культур в 2013 году на 20% по сравнению с 2012 годом – до около 55 млн тонн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил журналистам министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк.

«Мы прогнозируем рост урожая на 20% к прошлому году», - сказал министр.

По его словам, в 2012 году урожай зерновых культур в зачетном весе составил 46,2 млн тонн.

Н.Присяжнюк также отметил, что ситуация с озимыми зерновыми в текущем году не вызывает опасений. Всходы озимых получены на площади 7,8 млн га (96%). Из них в хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 7,1 млн га (92%).

Напомним, что по данным Государственной службы статистики Украины, площади посевов озимых зерновых и зеленого корма, включая рапс, под урожай 2013 года в Украине составляют 9,2 млн га, что на 2,5% меньше площадей аналогичных посевов в прошлом году.

По оценкам экспертов, урожай зерновых культур в 2013 году, при условии благоприятных погодных условий в зимний и весенний периоды, может увеличиться до 55-57 млн тонн.