Минагрополитики будет вести еженедельный мониторинг поставок минудобрений в регионы

Кабинет министров Украины намерен утвердить график поставки минеральных удобрений на сельскохозяйственные предприятия страны и проконтролировать его выполнение.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее поручение дал премьер-министр Украины Николай Азаров во время заседания правительства.

«Минагрополитики и Минэкономразвития уже согласовали график поставки минеральных удобрений по ассортименту и по регионам. Теперь Минагрополитики совместно с местными администрациями нужно внедрить еженедельный мониторинг выполнения этого графика», - сказал премьер, обратив внимание на необходимость создания механизма быстрого реагирования на различные ситуации в конкретных регионах.

«Чего ждут от нас крестьяне? В первую очередь организованного и доступного ресурсного обеспечения весенне-полевых работ. Все условия для этого созданы. Обеспеченность семенами составляет 102% от потребности, объем запланированных к использованию минеральных удобрений на 15% превышает прошлогодний показатель. Средств защиты растений также запланировано к использованию больше на 10%. При этом цены на удобрения остаются стабильными», - обратил внимание глава правительства.

Как сообщал УНИАН, 9 января премьер-министр поручил первому вице-премьеру Сергею Арбузову обеспечить селянам доступ к кредитным ресурсам и добиться выполнения обязательств страховыми компаниями, а вице-премьер-министру Юрию Бойко - проконтролировать стопроцентное обеспечение селян топливом и горюче-смазочными материалами для проведения весенне-полевых работ.

Напомним также, что по данным Государственной службы статистики Украины, площади посевов озимых зерновых и зеленого корма, включая рапс, под урожай 2013 года в Украине составили 9,2 млн га, что на 2,5% меньше площадей аналогичных посевов в прошлом году.

По оценкам экспертов, урожай зерновых культур в 2013 году, при условии благоприятных погодных условий в зимний и весенний периоды, может увеличиться до 55-57 млн тонн.