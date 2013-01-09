В Украине произведено почти 2,2 млн тонн сахара

Украинские сахарные заводы завершают переработку сахарной свеклы урожая 2012 года и к 9 января произвели 2,19 млн тонн сахара против 2,33 млн тонн на аналогичную дату 2012 года.

Такие оперативные данные сообщили УНИАН в Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ) «Укрцукор».

Согласно информации НАСУ «Укрцукор», на сегодняшний день 57 сахарных заводов завершили переработку свеклы и 6 заводов продолжают работу (76 и 1 завод соответственно на аналогичную дату 2012 года).

Как сообщал УНИАН, Министерство аграрной политики и продовольствия прогнозировало производство из сахарной свеклы урожая 2012 года более 2 млн тонн сахара.

Ранее «Укрцукор» прогнозировал сокращение площади посевов сахарной свеклы в 2013 году до 350 тыс. га в связи с перепроизводством сахара в текущем маркетинговом году (МГ: сентябрь 2012 г. - август 2013 г.), а также значительными переходящими запасами предыдущих годов в размере 700 тыс. тонн.

Справка УНИАН. В 2011-2012 МГ (сентябрь 2011 - август 2012) украинские сахарные заводы произвели 2,33 млн тонн сахара из сахарной свеклы урожая 2011 г. при потребности внутреннего рынка в 1,86 млн тонн.