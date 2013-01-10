Британские ученые подсчитали, что половина еды на Земле пропадает зря

Эксперты британского общества инженеров-механиков выяснили, что от 30% до 50% выращенной и произведенной на Земле еды, что составляет порядка 2 миллиардов тонн, никто не съедает, сообщает ВВС.

Жители самых богатых регионов планеты США и стран Европы половину продуктов выбрасывают после покупки.

Согласно обнародованному ВВС докладу, бессмысленно произведенные излишки еды образуются из-за сочетания факторов: строгого контроля за продажей просроченных продуктов, плохой уборки урожая и расточительности потребителей.

Доклад обращает внимание на то, что огромные объемы пресной воды – около 550 миллиардов кубометров используется в мире на выращивание продуктов, которые впоследствии выбрасываются на помойки.

Авторы называют такое положение вещей трагичным и заявляют, что планете, численность населения которой к 2075 году, по прогнозам, вырастет на три миллиарда до 9,5 миллиардов человек, стоит задуматься о стратегии разумного питания.

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