Админуслуги в сфере земельных отношений подешевеют почти на 30%

Административные услуги в сфере земельных отношений подешевеют почти на 30%, сообщает Государственное агентство земельных ресурсов.

По словам председателя Госземагентства Сергея Тимченко, это связано со вступлением в силу с 1 января 2013 года закона «О Государственном земельном кадастре».

В частности, регистрация земли и прав собственности на нее теперь разделены между двумя ведомствами. Органы земельных ресурсов регистрируют земельные участки в кадастре, то есть присваивают уникальный кадастровый номер и открывают поземельную книгу. Также они регистрируют ограничения (водоохранные зоны, линии электропередач, газопроводы) и бесплатно выдают выписки из кадастра.

К Укргосреестру с 1 января отошли функции регистрации прав собственности и постоянного пользования, а также договоров аренды. Вместо государственных актов ведомство будет выдавать свидетельства на право собственности недвижимым имуществом.

«Хочу заметить, что благодаря автоматизации граждане будут платить меньше. Админуслуги подешевеют почти на 30%. Соответствующее постановление правительства будет опубликовано в ближайшие дни», - сказал С. Тимченко.

По его словам, если раньше граждане за полную регистрацию платили 255 грн, то с 1 января - 184 грн (65 грн за регистрацию в кадастре и 119 грн за регистрацию права собственности).

Как сообщал УНИАН, ранее Госземагентство ожидало, что благодаря введению новой системы регистрации прав на землю плата за административные услуги в 2013 году снизится на 20% по сравнению с 2012 годом.

С 1 января 2013 года вступили в силу законы Украины "О Государственном земельном кадастре" и "О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений". В связи с чем полномочия территориальных органов Госземагентства в части государственной регистрации государственных актов на право собственности на земельный участок и на право постоянного пользования земельным участком, договоров аренды (субаренды) земельных участков, земельного сервитута, пользования чужим земельным участком для сельскохозяйственных нужд (эмфитевзис), пользования чужим земельным участком для застройки (суперфиций) прекращаются.

С 1 января 2013 года для всех желающих открыт доступ к автоматизированной системе Госземкадастра через Интернет.