Азаров сетует, что украинцы едят мало мяса

Премьер-министр Украины Николай Азаров сетует, что украинцы хоть и стали потреблять больше мяса, но все еще едят его меньше, чем жители других европейских стран.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Азаров сказал во время встречи с ведущими экспертами-экономистами.

Он отметил, что хотя показатель потребления мяса на одного украинца и вырос на 6 кг в год, но это все еще в полтора раза меньше европейских показателей. «То есть, имеются возможности для роста», - сказал Н.Азаров.

Кроме того, по словам премьера, Украина отстает и по показателям офисных и торговых площадей пропорционально количеству населения.

«Мы в два разы отстаем от Европы. Хотя в последнее время многое сделано», - сказал Н.Азаров.