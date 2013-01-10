Экспортеры требуют госгарантий экспорта 300 тыс. тонн пшеницы из Аграрного фонда

Члены Всеукраинского общественного объединения «Украинская зерновая ассоциация» (УЗА) требуют государственных гарантий экспорта 300 тыс. тонн пшеницы из Аграрного фонда, торги по которой будут проведены на Аграрной бирже 22 января 2013 года.

Как говорится в пресс-релизе УЗА в четверг, соответствующее требование экспортеры выразили в официальном обращении к министру аграрной политики и продовольствия Николаю Присяжнюку.

«Предлагаем внести изменения в постановление Кабинета министров № 1211 от 26 декабря 2012 года, прописав гарантии государства - гарантии возможности вывоза зерна за пределы областей, где оно фактически находится, гарантии возможности экспорта купленных объемов пшеницы и содействие всех служб экспортерам по выполнению всех этапов экспорта зерна", - говорится в сообщении.

Члены УЗА также настаивают, чтобы «по объемам пшеницы, которая выставляется на торги, Аграрный фонд гарантийным письмом подтвердил отсутствие каких-либо проблем с Государственной налоговой службой».

Помимо этого предлагается снять с торгов зерно урожая 2009, 2010 годов, отменить 5% авансовый платеж на Аграрной бирже, а также выставлять на торги лоты по 2 тыс. тонн зерна, находящиеся на одном элеваторе.

Экспортеры также требуют от Аграрного фонда документально подтвердить отсутствие задолженности за хранение зерна перед элеваторами накануне торгов.

Как сообщал УНИАН, Аграрный фонд Украины в связи с необходимостью привлечения средств для расчета с аграриями по форвардным закупкам принял решение продать украинским зернотрейдерам 300 тыс. тонн пшеницы с возможностью их дальнейшего экспорта. По словам министра аграрной политики и продовольствия Николая Присяжнюка, государство не будет препятствовать экспорту указанного объема пшеницы.

Торги по реализации 300 тыс. тонн пшеницы пройдут на Аграрной бирже 22 января.

Участие в торгах предусматривает внесение гарантийного обеспечения на счет биржи в размере 5% от общей стоимости выставленной заявки не позднее 5 рабочих дней до начала торгов, а также подписание договора-поручения с членом биржи. На торги выставляются 12 лотов по 25 тыс. тонн зерна, шаг изменения цены на единицу товара - 8 грн.