Депутат предлагает запретить продажу пива и сигарет покупателям младше 21 года

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает увеличение минимального возраста покупателей алкогольных напитков, пива и табачных изделий с 18 до 21 года.

Автором соответствующего законопроекта о внесении изменений в Закон Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий» (относительно розничной торговли алкогольными напитками, пивом и табачными изделиями) (р.н.1245) является заместитель председателя Верховной Рады Руслан Кошулинский, сообщили УНИАН в его пресс-службе.

Также законопроектом предусмотрено определить требование обязательного пространственного отделения точек продажи алкогольных напитков и табачных изделий от точек продажи других товаров; запретить продажу алкогольных напитков в радиусе 200 метров от имеющихся земельных границ общеобразовательных и дошкольных учебных заведений, на территории автозаправочных станций, с 22 часов вечера до 8 часов утра (кроме продажи на разлив в заведениях общественного питания) и лицам, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, законопроект предусматривает ограничение количества выдачи лицензий на розничную продажу алкоголя и табака в зависимости от количества населения и значительное расширение полномочий органов местного самоуправления по регулированию и контролю за розничной продажей алкогольных напитков и табачных изделий.

В частности, предлагается предоставить городским, сельским и поселковым советам полномочия определять количество лицензий на розничную торговлю алкоголем и табаком по квоте одна лицензия на 10 тысяч жителей и принимать решение о продаже таких лицензий на аукционе, а исполнительным органам этих советов – выдавать соответствующие лицензии субъектам предпринимательства. Органам местного самоуправления также предлагается предоставить право внедрять дополнительные ограничения мест и времени продажи пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков и табачных изделий.

Говоря о неотложности урегулирования вопроса распространения алкогольных напитков и табачных изделий, вице-спикер отметил, что на сегодняшний день показатели потребления алкогольной продукции и пива в Украине составляют реальную угрозу моральному и физическому здоровью украинской нации. Он напомнил, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, в 2011 году Украина вошла в пятерку стран с наибольшим уровнем потребления алкоголя на душу населения. «Такая ситуация, вместе с неудовлетворительным состоянием национальной системы здравоохранения, приводит к крайне негативным демографическим последствиям, в частности, высокому уровню заболеваемости и смертности, связанных с употреблением алкогольных напитков», - отметил он.

Р.Кошулинский отметил, что, несмотря на то, что в течение последних лет парламент принял ряд законов, направленных на улучшение ситуации, в то же время положительные моменты таких изменений значительным образом нивелированы отсутствием надлежащих механизмов контроля – прежде всего на уровне самоуправляющихся общин и соответствующих органов самоуправления.

Политик подчеркнул, что его законопроект призван изменить эту ситуацию к лучшему, в том числе через предоставление органам местного самоуправления основных полномочий по лицензированию розничной продажи алкогольных напитков и табачных изделий и введению квотирования этих лицензий в зависимости от количества населения.

Отдельно Р.Кошулинский отметил, что, по его убеждению, магазины или отделы, осуществляющие продажу алкогольных напитков, должны быть пространственно отделены от мест торговли другими товарами, особенно товарами для детей. «Одна из дополнительных нагрузок этого законопроекта – не дать возможности детям уже с младшего возраста психологически воспринимать алкоголь как нормальный товар рядом с детской игрушкой», - отметил он. По его словам, такой товар, как алкоголь, «должен реализовываться в отдельном помещении на уровне, скажем, с оружием или фармакологическими товарами, и человек, достигнув определенного возраста и имея желание, может приехать только в соответствующий магазин и там приобрести этот товар». «Это европейская норма», - отметил он.

Подытоживая, Р.Кошулинский выразил убеждение, что постепенное законодательное ограничение продажи и, как следствие, потребления алкогольных напитков и пива в Украине должно быть одним из главных направлений государственной политики.