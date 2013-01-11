Индекс продовольственных цен ФАО по итогам 2012 года снизился на 7%

Среднее значение Индекса мировых продовольственных цен ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (от англ. Food and Agriculture Organization, FAO) по итогам 2012 года составило 212 пунктов, что на 7% ниже аналогичного показателя 2011 года.

Согласно докладу ФАО, наиболее существенным в 2012 году было снижение индексов цен на сахар (17,1%), молочные продукты (14,5%) и растительные масла (10,7%).

При этом снижение цен на сахар объясняется ростом глобального производства этого товара в течение трех последних сезонов и высоким уровнем экспортных поставок сахара в сбытовом сезоне 2012-2013 годов, в особенности в Бразилии. Среднегодовое снижение цен на молочные продукты продиктовано рекордно низкими ценами на них в середине года. Отмечается, что «в целом рынок молочной продукции остается сбалансированным, вместе с тем, он все в большей степени зависит от изменений уровня предложения, обусловленных пастбищными условиями, а также от наличия и доступности кормов». Основной причиной снижения цен на растительные масла и жиры в докладе названо наращивание мировых запасов пальмового масла.

Менее значительное снижение продемонстрировали цены на зерновые культуры (2,4%) и мясо (1,1%).

Минимальное значение индекса ФАО было зафиксировано в июне 2012 года на уровне 200 пунктов. Индекс продовольственных цен ФАО снижался на протяжении последних 3 месяцев 2012 года. В частности, декабрьское снижение индекса объяснялось сокращением мировых цен на основные виды зерна, а также растительные масла и жиры.