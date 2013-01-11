Азаров обещает, что цены на хлеб останутся стабильными

Украина имеет хорошие перспективы на урожай зерновых культур в 2013 году, если погода будет этому благоприятствовать.

Такой прогноз высказал премьер-министр Украины Николай Азаров в ходе общения с пользователями Facebook.

"Если никаких погодных катаклизмов до весны не произойдет, то пока у нас очень хорошие прогнозы на урожай. С учетом переходящих запасов зерна, никаких оснований думать о том, что цена на хлеб может вырасти, нет", - сказал Н.Азаров.

Он отметил, что правительство поддерживает стабильность по основным составляющим расходов на производство того же хлеба.

"Поэтому социальные сорта хлеба будут стабильными. Что же касается различных других форм выпечки, в том числе, сдобы, то здесь цены регулирует рынок", - подчеркнул глава правительства.

Напомним, Министерство аграрной политики и продовольствия Украины прогнозирует увеличение объемов урожая зерновых культур в 2013 году на 20% по сравнению с 2012 годом – до около 55 млн тонн.

По данным Государственной службы статистики Украины, площади посевов озимых зерновых и зеленого корма, включая рапс, под урожай 2013 года в Украине составляют 9,2 млн га, что на 2,5% меньше площадей аналогичных посевов в прошлом году.

По оценкам экспертов, урожай зерновых культур в 2013 году, при условии благоприятных погодных условий в зимний и весенний периоды, может увеличиться до 55-57 млн тонн.