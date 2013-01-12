В прошлом году на рынках изъяли почти 25 тонн некачественной рыбы

Специалисты Государственной ветеринарной и фитосанитарной службы в прошлом году осуществили 460 тыс. экспертиз на рынках и изъяли 24,6 тонны некачественной рыбы.

Об этом сообщил заместитель председателя Госветфитослужбы Виталий Башинский, информирует пресс-служба ведомства.

Он отметил, что ветеринары продолжают контролировать качество рыбы, которая реализуется на агропродовольственных рынках.

«Согласно статистической отчетности, которая поступает и анализируется в Государственном научно-исследовательском институте лабораторной диагностики и ветеринарно-санитарной экспертизы относительно заражения речной рыбы паразитами, эпизоотическая ситуация стабильная и значительного ухудшения не наблюдается», - сказал В.Башинский.

Однако ветеринары советуют покупать рыбу только на легальных рынках или в магазинах, где продукция проверяется и на нее есть документы, подтверждающие безопасность употребления.