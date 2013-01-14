В Украине новогодних елей реализовано на 38 млн грн. Средства пойдут на лесоразведение

В декабре 2012 года лесохозяйственные предприятия Государственного агентства лесных ресурсов Украины реализовали 909 тыс. новогодних елей и сосен на общую сумму 38 млн. грн.

По информации пресс-службы Гослесагентства, в 2012 году новогодних елей реализовано на более 160 тысяч больше, чем в 2011 году.

Все полученные средства будут направлены на лесоразведение и лесовосстановление в 2013 году.

Кроме того, ведомство сообщает, что для предотвращения проявлений браконьерства по всей Украине в сезон подготовки к Новому году были задействованы 1792 рейдовые бригады в составе почти 7,5 тыс. работников лесной охраны, милиции и экологической инспекции.

Работники лесной охраны совместно с представителями МВД по Украине выявили 3743 незаконно срубленных елок. Административные штрафы наложены на 942 человека на общую сумму 70 тыс. гривен.

Как отмечает пресс-служба, новогодние елки выращиваются лесхозами на специально отведенных для этого плантациях. Уже второй год подряд продажи хвойных происходили с защитными бирками для электронного учета, которые делают невозможным обращение деревьев, полученных преступным браконьерским путем. Бирка со штрих-кодом содержала информацию о происхождении дерева - область заготовки, название лесозаготовителей.