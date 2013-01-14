Украинские таможенники в прошлом году изъяли табачных изделий на 23,6 млн грн

В 2012 году украинские таможенники изъяли более 71 млн штук сигарет на общую сумму 23,6 млн. грн.

При этом чаще всего незаконно перемещаются табачные изделия белорусского, молдавского и российского производства, которые значительно дешевле отечественных аналогов, сообщили УНИАН в Секторе по вопросам взаимодействия со СМИ и общественностью Государственной таможенной службы Украины.

Наибольшая активность, связанная с незаконным перемещением табачных изделий, наблюдается на украинско-румынском, украинско-молдавском, украинско-польском, украинско-российском и украинско-белорусском участках границы.

В 2012 году с целью предупреждения, выявления и пресечения незаконного трансграничного перемещения табачных изделий были организованы и проведены двусторонние межгосударственные специальные таможенные операции «Табак-2012» (совместно с таможенными органами Молдовы) и «Tobacco-2012» (совместно с таможенными органами Румынии).

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