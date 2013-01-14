Kernel привлек синдицированный кредит на 80 млн долл.

«Укрсиббанк» в декабре 2012 года организовал синдицированный кредит на 80 млн долл. для компании «Кернел-Трейд», входящей в агропромышленный холдинг Kernel.

Об этом говорится в пресс-релизе юридической фирмы «Василь Кисиль и Партнеры», которая выступила советником синдиката украинских банков.

В сообщении отмечается, что возобновляемая кредитная линия на 80 млн долл. «предоставляется сроком на три года для целей финансирования расходов сельскохозяйственных компаний группы «Кернел» на выращивание сельскохозяйственных культур, сев, культивацию и сбор урожая».

Напомним, в конце декабря 2012 г. Kernel сообщил о привлечении у российского банка 170 млн долл. кредита на рефинансирование корпоративных долгов.

Кредит планировалось оформить на одну из входящих в холдинг компаний - Kernel Trade LLC двумя траншами: 100 млн долл. на 5 лет и 70 млн на 18 месяцев.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам главы совета директоров холдинга Андрея Веревского, маржа от главного сегмента деятельности Kernel - производства подсолнечного небутилированного масла — вырастет к концу 2013 финансового года примерно до 15% с 13,1% в его первом квартале (июль-сентябрь 2012 года).

В 2012 финансовом году Kernel сократил чистую прибыль на 9% - до 206,7 млн долл. при росте выручки на 14% - до почти 2,2 млрд долл.

Справка УНИАН. Холдинг Kernel, контролируемый украинским бизнесменом Андреем Веревским, является крупнейшим в Украине производителем и экспортером подсолнечного масла, а также одним из крупнейших экспортеров зерновых и крупным производителем сельскохозяйственных продуктов. Компания также предоставляет услуги по хранению сельхозпродуктов, экспорта через принадлежащие ей терминалы на Черном море и занимается производством бутилированного растительного масла, а также сахара.

Юридическая фирма «Василь Кисиль и Партнеры» основана в 1992 году. Компания оказывает юридическую поддержку крупным украинским компаниям, а также международным корпорациям, работающим в Украине.

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