Положительное торговое сальдо молочных продуктов за 11 мес. 2012 г. составило 347 млн долл.

Положительное торговое сальдо молочных продуктов в Украине по итогам января-ноября 2012 года составило 347,4 млн долл., сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия.

Как отмечается в сообщении министерства, за указанный период из Украины было экспортировано 144,5 тыс. тонн продукции на сумму 508,1 млн долл.

“В прошлом году производство молока сельхозпредприятиями в Украине выросло на 13,6%, что стало позитивным фактором для сохранения экспортных позиций. Всего за 11 месяцев 2012 года торговое сальдо молочных продуктов осталось положительным и составило 347,4 миллиона долларов”, - цитирует пресс-служба министра Николая Присяжнюка.

По информации Н.Присяжнюка, наибольшую часть экспорта молочных продуктов составили сыры - 43,3%, или 62,5 тыс. тонн. Кроме того, на внешние рынки было поставлено 41,5 тыс. тонн сгущеного молока, 22,3 тыс. тонн молочной сыворотки.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики Украины, в январе-ноябре 2012 года в Украине производство жидкого обработанного молока увеличилось в годовом выражении на 6,4% и составило 843 тыс. тонн.