В 2012 году в Украине незначительно сократилось поголовье коров, выросло - свиней, коз, птицы

В Украине в 2012 году поголовье основных сельскохозяйственных животных выросло, при этом поголовье крупного рогатого скота (КРС) по состоянию на 1 января 2013 года увеличилось в годовом выражении на 1,8% и составило 4,503 млн голов, сообщает Государственная служба статистики.

При этом поголовье коров составило 2,56 млн, что на 0,8% меньше показателя на аналогичную дату 2012 года.

Также сообщается, что поголовье свиней за 2012 год выросло по сравнению с 2011 годом на 1,9% и составило 7,515 млн голов. Кроме того, поголовье овец и коз увеличилось на 0,5% - до 1,747 млн голов.

По информации Госстата, поголовье птицы к 1 января 2013 года выросло на 6,5% - до 213,853 млн голов.

Напомним, в 2011 году поголовье КРС сократилось на 0,5% - до 4,5 млн голов, в том числе коров - на 1,6% - до 2,6 млн голов; свиней - на 6,1% - до 7,5 млн голов; птицы - на 2,1% - до 199,5 млн голов; поголовье овец и коз выросло на 0,5% - до 1,74 млн голов.

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