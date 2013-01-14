Украина в 2012 году сократила производство виноматериалов на 8% - до 23 млн дал

В Украине в 2012 году производство виноматериалов снизилось по сравнению с 2011 годом на 8%, или 2 млн дал, - до 23 млн дал.

Такие данные сообщили УНИАН в Государственной службе статистики.

Сообщается, что объемы переработки предприятиями винограда на виноматериалы в 2012 году составили 329,6 тыс. тонн, что на 24,3 тыс. тонн, или на 7% меньше, чем в 2011 г.

При этом, за указанный период увеличили переработку винограда предприятия Одесской и Закарпатской областей - на 11% (15 тыс. тонн) и 45% (3 тыс. тонн) соответственно.

Уменьшились объемы переработки в Херсонсокой области - на 37%, и в Севастополе - на 29%.

В целом, на предприятия Одесской области приходилось 44% общего объема переработанного винограда, АР Крым - 22%, Николаевской области - почти 16%.

В 2012 г. 28% от общего объема переработанного винограда составляло собственное сырье (в 2011 г. - 34%). Меньше всего использовали собственный виноград предприятия Закарпатской (11,4%%) и Николаевской (7,6%) областей. Давальческое сырье составило 2,3 тыс. тонн (менее 1% общего объема переработанного винограда).

Средняя цена закупки винограда для переработки возросла на 14% - с 3,361 тыс. грн за тонну в 2011 г. до 3,829 тыс. грн в 2012 г. Это произошло в первую очередь за счет повышения цен на виноград в Николаевской области - с 2,661 тыс. грн за тонну до 3,674 тыс. грн за тонну, и в Одесской области - с 3,059 тыс. грн до 3,419 тыс. грн, в АРК - с 4,87 тыс. грн до 5,594 тыс. грн. В остальных регионах наблюдалось незначительное повышение цен.

Общий выпуск виноматериалов по сравнению с 2011 г. увеличили предприятия Одесской области - на 1 млн дал, или на 11%, Закарпатской - на 0,4 млн дал, или больше чем в 2 раза, и Севастополя - на 26,1 тыс. дал, или 2%.

Для выпуска вин в 2012 году произведено 13,8 млн дал виноматериалов, что на 1% больше прошлогоднего показателя, для закладки для выдержку — 0,9 млн дал.

Госстат отмечает, что в общем производстве виноматериалов возрос удельный вес шампанских и игристых - с 24,1% в 2011 г. до 24,5% в 2012 г., коньячных - с 9,6% до 10,7%, для закладки на выдержку и выпуска столовых вин - с 44,3% до 49%; сократился - для закладки на выдержку и выпуска крепленых вин - с 18,1% до 14,8%, других видов виноматериалов - с 4 % до 1%.

Для закрепления виноматериалов было использовано 0,47 млн дал спирта-ректификата - на 3% больше, чем в 2011 г.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году производство виноматериалов в Украине снизилось на 18,3%, или 5,6 млн дал, - до 25,1 млн дал.