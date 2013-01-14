Украина в 2012 году увеличила производство животноводческой продукции

Производство мяса в Украине в 2012 году выросло по сравнению с 2011 годом на 3,4% – до 3,136 млн тонн (в живом весе), сообщает Государственная служба статистики.

Также за указанный период выросло производство молока - на 22,7% до 11,388 млн тонн.

По данным Госстата, в 2012 году производство яиц составило 19,116 млрд штук, что на 2,3% больше, чем в 2011 году.

Напомним, Украина в 2011 году увеличила производство мяса на 3,5% против 2010 г. – до 3 млн тонн, яиц – на 9,6% – до 18,7 млрд штук, и сократила производство молока на 1,4% – до 11,1 млн тонн.

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