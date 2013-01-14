МФК предоставит «Мироновскому хлебопродукту» 50 млн долл. кредита

Международная финансовая корпорация (МФК) предоставит крупнейшему украинскому производителю курятины агрохолдингу «Мироновский хлебопродукт» (МХП) долгосрочный кредит на 50 млн долл. для расширения производственной деятельности и увеличения штата сотрудников.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе агрохолдинга.

Согласно сообщению, кредит будет предоставлен в виде 4 траншей.

Отмечается, что заем предназначен для обеспечения программы расширения компании в центре Украины – в Винницкой области. При этом сказано, что производственная мощность Винницкого птицеводческого комплекса МХП составит 440 тыс. тонн курятины в год.

Кроме того, средства кредита будут направлены на увеличение штата сотрудников МХП с 8 до 33 тыс. человек на протяжении ближайших 5 лет.

Также ожидается расширение сети малого и среднего бизнеса и франчайзинговых точек продажи продукции компании.

Как сообщал УНИАН, агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» рассчитывал на увеличение чистой прибыли по итогам 2012 года до 310 млн долл. с 259 млн долл. в 2011 году.

За 9 месяцев 2012 года «МХП» увеличил чистую прибыль на 40% - до 281 млн долл., выручку - до 1,04 млрд долл. с 880 млн долл. за 9 месяцев 2011 года.

Продажи курятины на фоне 20% увеличения цен сократились за 9 месяцев 2012 г. до 274,8 тыс. тонн с 282 тыс. тонн за аналогичный период 2011 года.

Справка УНИАН. Агрохолдинг «Мироновский хлебопродукт» - крупнейший украинский производитель курятины. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий.

На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра». Земельный банк компании составляет около 280 тыс. гектаров.

В 2008 году компания MHP S.A. продала на Лондонской бирже в рамках IPO около 19,4% своих акций за 323 млн долл. В настоящее время на Лондонской бирже торгуется 35% акций этой компании.